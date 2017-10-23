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Ahlat'ta ülkücü gençler çevre temizliği yaptı

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde Ülkü Ocakları'na üye bir grup genç, Ahlat Şehitliği ve Abdurrahman Gazi Türbesi çevresinde temizlik çalışması yaptı

23 Ekim 2017 15:09

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde Ülkü Ocakları\'na üye bir grup genç, Ahlat Şehitliği ve Abdurrahman Gazi Türbesi çevresinde temizlik çalışması yaptı.
Ahlat\'ta çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik şehitlikte Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından da etkinlik için gelen gençlere, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Gençler, şehitlik ve Abdurahman Gazi Türbesi çevresinde çalışma yaparak yerlere atılan çöpleri topladı. Ülkü Ocakları Ortaöğretim Masası Başkanı Ertuğrul Subaşı, amaçlarının toplumda çevre bilinci ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Subaşı, \"Çevrecilik maddesi gereğince şehitlik ve türbe çevresinde mıntıka temizliği yaptık. Biz oluşturan değerlere sahip çıkmalıyız, çevremizi korumalıyız. Bu yüzden ileriki dönemlerde meydan mezarlığı ve diğer kümbetlerimizin etrafında temizlik programımızı devam ettireceğiz\" dedi.

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