Ahlat’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirtilen bir kişi gözaltına alınırken, PKK\'ya ait olduğu değerlendirilen kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine Saka Köyü\'ne, terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK\'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen S.U. gözaltına alındı. S.U.\'nun, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği belirtilirken, yapılan aramalarda ise kalaşnikof tüfek, 10 kalaşnikof şarjörü, 337 kalaşnikof mermisi ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.



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