Ahlat'ta terör operasyonu

Halil ÜLKER/ AHLAT(Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat İlçesi\'nde hakkında bölücü terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari Alaattin Tokova yakalandı.

Ahlat İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 6 aydır firari olan eski HDP ilçe yöneticisi 43 yaşındaki Alaattin Tokova yakalandı. Tokova, sevk edildiği adliyede tutuklandı

