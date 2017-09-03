T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahlat'ta terör operasyonu

Halil ÜLKER/ AHLAT(Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat İlçesi'nde hakkında bölücü terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari Alaattin Tokova yakalandı

03 Eylül 2017 17:19

Halil ÜLKER/ AHLAT(Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Ahlat İlçesi\'nde hakkında bölücü terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari Alaattin Tokova yakalandı.
Ahlat İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 6 aydır firari olan eski HDP ilçe yöneticisi 43 yaşındaki Alaattin Tokova yakalandı. Tokova, sevk edildiği adliyede tutuklandı
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilAHLATBitlis DHA BİTLİSin AhlatAlaattin TokovaAhlatDüzenlenenHDPTokova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24