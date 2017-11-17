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Ahlat'ta sigara kaçakçısına 77 bin 400 lira ceza kesildi

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

17 Kasım 2017 20:45

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.Ş.\'ye toplam 77 bin 400 lira para cezası kesildi.
Ahlat\'ta yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü A.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ş.\'ye \'Trafik kanununa muhalefet\'ten 5 bin, \'Kaçakçılık\' suçundan da 8 bin lira para cezası kesildi. A.Ş.\'ye ayrıca, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından da paket başına 14 lira olmak üzere 64 bin 400 lira ceza kesildi. Toplamda 77 bin 400 lira ceza kesilen A.Ş.\'nin aracı da Ahlat Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bağlandı.

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