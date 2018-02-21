Ahlat'ta, Şehit Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın adı okula verildi

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin adı, \'Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi\' olarak değiştirildi.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, 2016 yılında PKK\'lı teröristler girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Ardıç\'ın isminin memleketi olan Ahlat\'ta bir okula verilmesi için Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda da Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin adı değiştirilerek, Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi yapıldı. Yeni tabelası asılan okulda düzenlenen törene Ahlat İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Ahlat Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, Emniyet Müdürü Erdem Yaban, Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, şehidin babası Mürsel Ardıç ve aile fertleri katıldı.

Tören okul öğrencilerinden Furkan Akarsu\'nun okuduğu Kuran tilavetiyle başladı. Ardından da İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu tarafından dua okundu. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, yaptığı konuşmada şehitlerin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin sonsuza dek yaşayacağını belirterek şöyle konuştu:

\"Şüphesiz hepimiz ölümü tadacağız. Ve şunu da iyi biliyoruz ki ölmek değil yaşamak, yaşatmak esastır. Ama bir milletin ya da bir dinin fertlerinin yaşaması, yaşatması için eğer ölmek de gerekiyorsa vatanı, milleti ve dini için ölenler şehittir. Allah hepimize böyle bir ölümü nasip eylesin. Hepimiz sonunda öleceğiz. Şehidimizin babası burada şüphesiz bir baba için çok zor ama anneler için çok daha zor. Ama onlar bilmelidir ki, bu vatan için ölenler şehitlerdir ve onlar ayette geçtiği üzere ölü değillerdir. Şunu da iyi bilsinler ebediyete kadar da bu milletin her zaman kalbinde yer tutacaklardır. İnşallah kanlarını bu memleket için döken, şehit olan bu kardeşlerimiz sayesinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek yaşayacaktır.\"

Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ise milletçe bir imtihana tabi olduklarını ve Alem-i İslam\'ın bekası için görevli olduklarını belirterek, \"Bin yıldır bulunduğumuz bu topraklarda aralıksız şehit veriyoruz. Bugün de Afrin mücadelemiz inşallah zalimin karşısında, mazlumun yanında rızayı ilah için bulunma şerefini bize veren diri bir mücadeledir. Cenab-ı Hak ailelerimize sabırlar ihsan etsin. Milletimize de bu konuda sabırlar diliyorum\" dedi.

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