Ahlat'ta patates tarlasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde, patates toplanması sırasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Olay, Ahlat İlçesi\'ne bağlı Güzelsu Köyü\'nde meydana geldi. Muş\'un Korkut İlçesi Yünören Köyü\'nden mevsimlik işçi olarak Ahlat\'ın Güzelsu Köyü\'ne çalışmaya gelen 51 yaşındaki A.S., tarlada patates toplarken bilinmeyen nedenle tarla sahibi M.N.U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, mevsimlik işçi A.S. üzerindeki bıçağı çekip tarla sahibi M.N.U.\'nun kalbine sapladı. Ağır yaralananan tarla sahibi M.N.U., olay yerine çağrılan ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken yolda öldü. Jandarma ekipleri, M.N.U.\'yu öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı emekli güvenlik korucusu A.S.\'yi yakalamak için arama çalışması başlattı.

