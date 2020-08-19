Ahlat yazısı eleştirilen Nagehan Alçı: Bizim bir yalımız yok diye daha kaç defa daha yazacağım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Türkiye Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'la birlikte Van Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı köşkünü gezen ve köşe yazısı yazan Nagehan Alçı gelen sosyal medyadan gelen eleştirilere köşesinden yanıt verdi. Alçı, "Öte yandan saçmalamakta sınır tanımayanlar defalarca bunun yalan olduğunu anlattığım halde hala Çengelköy sahilindeki olmayan yalımızı konu edip bir de 'Yalısına göre sarayı mütevazı bulmuş' diye iftira bir haber yapmışlar. Bizim bir yalımız yok diye daha kaç defa daha yazacağım" ifadesini kullandı.

Alçı, Ben Ahlat’taki külliyeyi bir devlet sarayı kategorisinde değerlendirdim ve mütevazı buldum. Yayınladığım fotoğraflar zaten ortada… O fotoğrafları gören, büyük oranda hükümete muhalif görüşlere sahip bir gazeteci arkadaşım, 'Az bile yazmışsın, bu ne yahu? Tevazuyu abartmışlar. Serdar Gülgün’e teslim etselerdi saray gibi saray olurdu' diye mesaj gönderdi. O da linç edilmesin diye ismini yazmıyorum…" değerlendirmesinde bulundu.

Alçı, "Öte yandan saçmalamakta sınır tanımayanlar defalarca bunun yalan olduğunu anlattığım halde hala Çengelköy sahilindeki olmayan yalımızı konu edip bir de 'Yalısına göre sarayı mütevazı bulmuş' diye iftira bir haber yapmışlar. Bizim bir yalımız yok diye daha kaç defa daha yazacağım, bilmiyorum. Denize epey uzak bir tepede yer alan, 3 katlı bir binanın bahçe katı evimizde ne şatafatlı ve lüks mobilyalar, ne debdebeli eşyalar, ne de paha biçilemez aksesuarlar var. Bu yalanları usanmadan dillendirenler buyursunlar gelsinler…" ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Bizim evde göreceğiniz şey evin neredeyse bütün duvarlarını kaplayan kütüphanedeki binlerce kitap. Antika eşya arıyorsanız da artık satın almak isteseniz bile alamayacağınız sayısız DVD olabilir. Bir de seyahat ettiğimiz dünyanın çeşitli şehirlerinden ve müzelerinden satın aldığımız sevdiğimiz ressamlara ait reprodüksiyon posterler ile bizim kalbimizde yeri olan filmlerin ve müzik albümlerinin afişleri, değer verdiğimiz yazarların ve onların eserlerinin fotoğrafları, resimleri vs.

Rasim’in kütüphanecimiz Ayşe Hanım’la birlikte oluşturduğu ve hepsini bilgisayar ortamında kataloglandırıp Kültür Bakanlığı envanterine de geçirdiği kütüphane tek değerli hazinemiz. Merak edenleri bekleriz, istedikleri zaman olmayan yalıda misafirimiz olsunlar…"

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