-AHISKA TÜRKLERİNE ''VATANA GERİ DÖNÜŞ STATÜSÜ'' TİFLİS (A.A) - 02.08.2011 - Gürcistan, 1944 yılında Sovyet lideri Jozef Stalin tarafından SSCB'nin çeşitli bölgelerine sürülen Ahıska Türklerine ''vatana geri dönüş statüsü'' (repatriation statute) vermeye başladı. Tiflis yönetiminin bu statüyü verdiği Ahıskalılar, belirli bir süre içinde ülkeye dönebilecekler. Basındaki haberlere göre, Gürcistan hükümetinin konuyla ilgili görevlendirdiği komisyon, yaklaşık 30 bin kişiye ait 8000 civarındaki başvuruyu inceliyor. Gürcistan Mülteciler ve İskan Bakanlığı yetkilileri, şimdiye kadar 75 kişiye geri dönüş statüsü verildiğini belirterek, uygulamayla ilgili ayrıntılı bilginin daha sonra açıklanacağını söyledi. Ahıskalıların yurda dönüşü konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan ''Vatan'' derneğinin Gürcistan'daki yetkililerinden Ahıska kökenli İsol Molidze, AA'ya yaptığı açıklamada, daha önce bazı kişilerin dolaylı yollarla Gürcistan'a geldiğini ve burada kalmaya çalıştığını anlatarak, ancak şimdi ilk kez Ahıskalılara resmi dönüş statüsü verildiğini söyledi. Molidze, resmi olarak geri dönmelerine izin verilen 75 Ahıskalının bundan böyle istedikleri zaman Gürcistan'a geri dönebileceğini ve geri döndükten bir yıl sonra Gürcistan vatandaşlığı alabileceğini kaydetti. İsol Molidze, Gürcistan makamlarına 8000 değil, toplam 5841 kişinin başvurusunun iletildiğini ve en çok başvurunun Azerbaycan'dan yapıldığını ifade ederek, Gürcistan hükümetinin bu başvuruları inceledikten sonra, belgeleri tamamlanan kişilere 4 ay içinde geri dönüş statüsü vereceğini bildirdi. Molidze, başvuruda bulunan kişilere herhangi bir şart ileri sürülmediğini, tek şartın, gereken belgeleri toplamaları olduğunu da sözlerine ekledi. Bu arada, Vatan derneğinin Azerbaycan'daki eski temsilcisi İbrahim Burhanov da, AA muhabirine telefonla verdiği demeçte, Gürcülerin Ahıska Türkleriyle ilgili meselede samimi olmadığını savundu. Gürcistan tarafından 75 Ahıskalıya geri dönüş statüsü verildiğinin hatırlatılması üzerine Burhanov, yurtlarına geri dönmek için sadece Azerbaycan'dan 13.400 kişinin kendilerine başvurduğunu hatırlatarak, ''Biz de Vatan derneği olarak kısıtlı mali imkanlardan dolayı sadece 5428 başvurunun tercüme ve diğer işlemlerini yaparak Gürcü makamlarına ilettik. Bizim dışımızda da birçok başvuru oldu, ancak binlerce başvurudan sadece 75 kişiye bu statünün verildiğini duyduk. Bu nasıl olur? Peki diğerlerinin kaderi ne olacaktır?Gürcistan bu meselede samimi olmadığını gösterdi'' diye konuştu. Şartların kabul edilmesi durumunda diğer Ahıskalılara da 2011'in sonuna kadar geri dönüş statüsü verileceği konusunda ise Burhanov, ''Bunun oyalama taktiği olduğundan endişe ettiğini'' ifade ederek, şöyle konuştu: ''Başvuruda bulunduktan sonra başka ne şart olabilir ki? Zaten başvuruda tüm şartlar yazıyordu. Başka ne şart olabilir ki? Bana göre bu sadece insanların milli gururunu incitmektir.'' -AHISKA TÜRKLERİ- Anadolu Türklerinden olan Ahıska Türklerinin isimlendirilmesi, yaşadıkları yer olan Gürcistan'ın Türkiye sınırına yakın kesimlerdeki Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adıgen, ve Bogdanovka kentlerini kapsayan coğrafyanın genel adı olan Ahıska bölgesinden kaynaklanıyor. Sovyet lideri Jozef Stalin tarafından 1944 yılında SSCB'nin farklı bölgelerine sürgün edilen Ahıska Türkleri, 1989 yılında Fergana faciası sonrası tekrar göç etmeye mecbur kalıp, yine sürgün hayatı yaşamaya devam ettiler. Ahıska Türkleri, halen Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Ukrayna başta olmak üzere 13 farklı ülkede yaşıyor. Farklı kaynaklarda değişik oranlarda gösterilse de Ahıskalıların toplam nüfusunun 500 ila 600 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Vatana geri dönmek için yıllardır mücadele veren Ahıska Türklerinin talepleri, Sovyetler ile Gürcistan tarafından sürekli reddedilmişti. Ahıska Türklerinin geri dönüşüyle ilgili olumsuz tavrını, bağımsızlığını kazandıktan sonra da sürdüren Gürcistan, 1999 yılında Avrupa Konseyi'ne üye olurken bazı sorumluluklar üstlendi. Bu sorumlulukların arasında Ahıska Türklerinin geri dönüşüyle ilgili sorun da bulunuyor. Gürcü yetkililer, Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönüşlerinin yakın zamanda mümkün olamayacağını ifade ediyor ve buna sebep olarak da Abhazya ve Güney Osetya'dan kaynaklanan mülteci sorunu, ülkedeki ekonomik sorunları, Ahıskalıların eski yurtları Cavahetya'daki Ermenilerin faaliyetlerini ile yer darlığı gibi sebepleri ileri sürüyordu. Gürcistan Parlamentosu 2007 yılında, Avrupa Konseyi'nin de zorlamasıyla ''geri dönüş'' yasasını kabul etti. Yasadan faydalanmak isteyen Ahıska Tükleri, geri dönmek için Gürcistan makamlarına başvuruda bulunmaya başladı, ancak 2011 yılında binlerce kişiden sadece birkaçının geri dönüşüne izin verildi.