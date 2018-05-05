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AHIRKAPI'DA HIDRELLEZ KUTLAMASI BAŞLADI

  Haber - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Hıdrellez şenlikleri, Fatih Ahırkap'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor

05 Mayıs 2018 21:28

 

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Hıdrellez şenlikleri, Fatih Ahırkap\'da yapılan etkinliklerle kutlanıyor. Sokakların dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Hıdrellez Şenlikleri\'nin İstanbul\'daki adresi olan Fatih Ahırkapı\'da buluşan vatandaşlar baharın gelişini kutluyor. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı\'ya gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. 

Görüntü Dökümü:
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-Etkinlikten görüntüler
-Davul zurna eşliğinde dans edenler
-Hatıra fotoğrafları çekilenler
-Detaylar

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