Ahırın çöken tavanının altında kalarak öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'da ahırın tavanındaki kırılan tahta parçasını tamir etmek isteyen Oğuzhan Erduran (20), tavanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Karapınar İlçesi\'ne bağlı Akören Mahallesi\'nde meydana geldi. Oğuzhan Erduran, ahırın tavanındaki kırılan tahta parçasını tamir etmek istedi. Erduran, kriko yardımıyla tavanı direklerle desteklemeye çalıştığı sırada, krikonun kayması sonucu tavan çöktü. Göçük altında kalan Erduran, yakınları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle enkaz altından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oğuzhan Erduran, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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