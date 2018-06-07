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Ahırda çıkan yangında 1 at ile 22 koyun telef oldu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında, 1 at ile 22 koyun yanarak telef oldu

07 Haziran 2018 15:24

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında, 1 at ile 22 koyun yanarak telef oldu.
Akdere Mahallesi\'nde yaşayan Lütfi Avcı\'ya ait ahırda, dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hayvanların bulunduğu ahırdan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 30 dakikada söndürdü. Yangında ahırda bulunan 1 at ile 22 koyun yanarak telef oldu. Ahır da tamamen yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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