Ahırda bulunan 1898 model elektrikli Porsche

Lüks otomobil üreticisi Porsche, Almanya’daki müzede kurucusunun tasarladığı ilk arabayı sergiliyor. Firmanın ilk defa görücüye çıkardığı model ‘elektrikle çalışan bir otomobil.’

Sttutgart’ın kuzey bölgesi Zuffenhausen’deki müzede sergilenen, firmanın kurucusu Ferdinand Porsche imzalı ‘elektrikli araç’ C.2 Phaeton model, ya da kısaca ‘P1’ modeli olarak anılıyor.

Kısa bir süre önce Avusturya’da bir ahırda bulunan 1898 model aracın, 1902’den beri orada bulunduğu belirtildi.

Ferdinand Porsche, Porsche markasını 1931 yılında 22 yaşındayken yarattı. Kuruluşundan önce de ilk arabası olan P1’i otomobil üreticisi Jacob Lohner için tasarladı.

Firmanın sahibi Ludwig Lohner ABD’ye yaptığı bir ziyaret sırasında, at arabalarının sonunun geldiği konusunda ikna olunca, Ferdinand Porsche’den elektrikle çalışan bir tren tasarlamasını istedi.

Ferdinand Porsche de elektrik bataryasıyla çalışan ‘sekiz kenarlı bir elektrik motoru’ tasarladı. Motor aracın arkasındaki süspansiyonların arasında monte edilmişti.

Araç, altısı ön, ikisi geri ve dördü de fren için kullanılan toplam 12 vitesli bir sistemle ilerliyordu.

P1 model Porsche, 26 Haziran 1898’de Avusturya’nın başkenti Viyana sokaklarını arşınladı. P1, saatte 35 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tek bir elektrik yüklemesinde 49 mil (yaklaşık 79 km) mesafe kat edebiliyordu.

En genç Porsche modeli olan P1, 28 Şubat 1899’da Berlin’de bir yarışa da katılmış.

Yarışmacılar, aracın içinde şoför dâhil dört kişilik ekipler halinde 24 mil’lik (yaklaşık 39 km) parkuru tamamlamak için mücadele etmiş.

P1 de, kendinden önceki rakibinden 18 dakika önce bitiş çizgisini geçerek yarışmanın da birincisi olmuş.

P1 yalnızca yarışı kazanmakla kalmamış ayrıca, en az enerji üreten araç olarak da bir başka rekabeti öncü tamamlamış. Porsche’nin kurucusunun tasarladığı bu ilk araç Almanya’daki müzede sergileniyor.