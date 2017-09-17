Ahır yandı, bir hayvan telef oldu

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya),(DHA)-SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde bir ahırda çıkan yangında bir büyük baş yanarak hayvan telef oldu.

Yangın öğleden sonra, Kaynarca’ya bağlı Taşoluk Kadıköy Mahallesi\'nde çıktı. Mahallede çiftçilk yapan Metin Alkan’a ait evin yanında bulunan ahırda hünez bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Ahırda bulunan bir büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Saman balyaları Kaynarca Belediyesi\'ne ait iş makinesi tarafından çıkarılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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