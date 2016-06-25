T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahır çöktü; koyunlar telef oldu

"Ne diyelim başımıza gelecek olan malımıza geldi"

25 Haziran 2016 22:11

Manisa'nın Demirci ilçesinde çatısı çöken ahırdaki 56 koyun telef oldu.

Habertürk’ün haberine göre,  Durhasan Mahallesi Bahçe Gedik mevkisinde Nurullah Erkan'a ait ahırın çatısı çöktü. İçeride bulunan 100 koyundan 44'ü ahırın sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılırken 56 koyun telef oldu.

Ahırın sahibi Nurullah Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatı çökmeden kısa bir süre önce çocuklarının süt sağmak için ahıra girdiğini, onlara bir şey olmamasına sevindiklerini belirtti.

Erkan, "Damdan çıktıktan sonra bir anda gürültü duyduk. Koşup baktığımızda dam yıkılmış. Ne diyelim başımıza gelecek olan malımıza geldi" diye konuştu.

 

ETİKETLER

ahırçöktütelef oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24