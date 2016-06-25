Ahır çöktü; koyunlar telef oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde çatısı çöken ahırdaki 56 koyun telef oldu.

Habertürk’ün haberine göre, Durhasan Mahallesi Bahçe Gedik mevkisinde Nurullah Erkan'a ait ahırın çatısı çöktü. İçeride bulunan 100 koyundan 44'ü ahırın sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılırken 56 koyun telef oldu.

Ahırın sahibi Nurullah Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatı çökmeden kısa bir süre önce çocuklarının süt sağmak için ahıra girdiğini, onlara bir şey olmamasına sevindiklerini belirtti.

Erkan, "Damdan çıktıktan sonra bir anda gürültü duyduk. Koşup baktığımızda dam yıkılmış. Ne diyelim başımıza gelecek olan malımıza geldi" diye konuştu.