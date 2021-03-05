AHBAP’ın artık proje üreteceğini açıklayan Haluk Levent: Özellikle çevre, orman ve göç konusunda yapacağımız istatistikler ve çalışmalar var

AHBAP’ın artık proje üreteceğini açıklayan Haluk Levent, “Yeni dönemde çok önemli ve yeni projelere imza atacağız. İlk üniversitelerle yeni proje üretip kamuoyuna sunacağız. Özellikle çevre, orman ve göç konusunda yapacağımız istatistikler ve çalışmalar var" dedi.

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen isimlere takdim edilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri’nin 6’ncısı sahiplerini buldu. Bireysel olarak başladığı sosyal sorumluluk çalışmalarına kurduğu AHBAP Derneği ile devam eden sanatçı Haluk Levent’e Yüksek İnsani Değerler Ödülü verildi.

Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak’ın haberine göre, Levent, AHBAP’ın artık proje üreteceğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Yeni dönemde çok önemli ve yeni projelere imza atacağız. İlk üniversitelerle yeni proje üretip kamuoyuna sunacağız. Özellikle çevre, orman ve göç konusunda yapacağımız istatistikler ve çalışmalar var. Bilime, teknolojiye, sanata meraklı gençleri yetiştireceğiz.”