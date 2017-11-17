AHBAP borcu ödedi, Recep Sert serbest kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, bin 500 liralık beyaz eşya taksitini ödemediği için dün tutuklanan, yaklaşık 4 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, tüm borcu olan 6 bin liranın, rock şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) şubesi aracılığıyla ödenmesiyle serbest bırakıldı. Haluk Levent, bu gelişmeyi sosyal medya hasabından duyurdu.

İnegöl\'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş almasıyla yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert\'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza\'nın (43) yüz ve çenesi, Sert\'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye\'de yüz naklinde 5\'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi\'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl\'de evlendi. Çiftin \'Hira Emine\' adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi\'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca ilçede eşinin adını verdiği Esma Waffle Kafe\'yi açtı.

Recep Sert, iddiaya göre, kafeteryasına aldığı beyaz eşyaların 500\'er liralık ilk 3 taksitini ödemeyince, Bursa 10\'uncu İcra Dairesi\'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince \'Taahhüdü ihlal\' suçundan dün gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı.

Bursa Açık Cezaevi\'ne konulan Sert rahatsızlanınca, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Göğüs Hastalıkları servisinde tedaviye alınan Recep Sert\'e zatürre tanısı konuldu.

\'AHBAP\' DESTEK OLDU

Borcunu ödememesi durumunda 30 gün cezaevinde kalacağı belirtilen Recep Sert\'e, rock şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP Bursa şubesinden destek geldi. Haluk Levent, tutuklama haberini öğrenince, Esma Sert\'i arayıp bilgi aldı ve Recep Sert\'in tüm borçlarını dernek aracılığıyla ödedi. Borçlarının ödenmesiyle hakkındaki tutukluluk kararı kaldırılan Sert\'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haluk Levent, AHBAP Bursa şubesinin attığı \'Recep abimizin kalan 6 bin liralık borcu da ödenmiştir. Artık hapis yatmayacak\' yazılı tweeti, alıntılayarak \'geçmiş olsun\' mesajıyla takipçileriyle paylaştı.



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