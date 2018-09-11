Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sanatçı Özdemir Erdoğan'ın dün Takvim gazetesine yaptığı açıklamaları köşesine taşıyarak yorumladı. Özkök sanatçının genç ve başarılı şarkıcıları çekemediğini, genç yetenekleri dinleyen milyonlarca insanı ise küçümsediğini belirtti. Özkök Erdoğan'a "Ah Özdemir Bey Aleyna Tilki'yle düet yapsanız" önerisinde bulundu.

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Yazar Ertuğrul Özkök'ün "Ah Özdemir Bey Aleyna Tilki'yle düet yapsanız" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Bak kardeşim Özdemir Erdoğan...

“Bana Ellerini Ver” şarkınız var ya...



Bana hayatın boyunca en sevdiğin 20 Türk şarkısını yaz deseler... Banko onu koyarım.



“İkinci Bahar” var ya...



Sezen Aksu’nun o şahane şarkısını, bu Türkiye gökyüzünün altında sizden güzel söyleyen kimse yok...



İkisi de milli hafızamızın kayıt defterlerine hiç silinmeyecek şekilde yazılmıştır.



Ammmaaaa...



Dün Takvim gazetesinde Ali Değirmenci’ye verdiğiniz mülakat var ya...



Olmadı arkadaşım...



Diyorsunuz ki: (Muhalif sanatçılar için) “Bunca şehitlerimiz oluyor. İnsan üzülür, bir tepki gösterir, bir beyanat verir değil mi?

Ben de diyorum ki: İnsaf edin Özdemir Bey. Bu ülkenin birkaç marjinali dışında hangisi şehidimiz karşısında duyarsız kaldı?



Diyorsunuz ki: Cumhurbaşkanımız çağırırsa giderim, çünkü devlet çağırıyor. Ama bunlar hiç ortada yoklar.

Ben de diyorum ki: İnsaf edin Özdemir Bey. Çağırmışlar da gitmemişler mi?



Diyorsunuz ki: “Şimdi anlı şanlı firmalar popüler müzisyenlere sponsor oluyorlar. Çünkü kültür emperyalizmine çalışıyorlar.”

Ben de diyorum ki: İnsaf edin Özdemir Bey. Tarkan’lar, Kenan Doğulu’lular, Ajda Pekkan’lar kültür emperyalizmine mi çalışıyor?



Yani hocam darılmayın ama bu lafların arkasında bir şeyler seziyorum:



Bir: Milyonlarca insanı kendine bağlayan genç ve başarılı şarkıcılara karşı apaçık bir çekememezlik...

İki: Bu genç yetenekleri dinleyen, seven milyonlarca insana karşı da büyük bir küçümseme...



Hocam bunu en çok sizde ve Neco’da görüyorum...



Şimdi ikinize de bir tavsiyem var.



Buyrun ikinci yazıya lütfen...



İki büyük müzisyene küçücük bir tavsiye

Özdemir Hocam ve sevgili Neco, bence Tony Bennett gibi yapın.



Genç insanlarla biraz muhabbet edin.



Tony Bennett 92 yaşında... Lady Gaga, Amy Winehouse gibi büyük popçularla harika düetler yaptı...



Girip Spotify’da dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız.



Siz 78 yaşındasınız... Yani tam Tony Bennett’in evinde otururken MTV’yi arayıp gençlerle ilişki kurduğu yaştasınız.



Siz de gidip mesela Aleyna Tilki’ye bir düet teklif etseniz.



Göreceksiniz ne harika işler yapacaksınız."

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