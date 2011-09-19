-Ağzımızı değil cebimizi yakacak KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.09.2011 - Aroması ve damak tadıyla dünyaca ünlü Maraş biberi üretiminin, yaşanan sorunlar nedeniyle son 10 yılda 40 bin dekardan 4 bin dekara kadar düştüğü bildirildi. Adı Kahramanmaraş'la bütünleşen dünyaca ünlü Maraş biberi, çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Geçmişte aflatoksin sorunu yaşadığı için dış pazarda kendine istediği yeri bulamayan Maraş biberi üretimi son 10 yılda kan kaybetmeye devam ediyor. Bir zamanlar 40 bin dekara kadar ulaşan ekim alanı bu yıl 4 bin dekara kadar düştü. Kahramanmaraş havzasının önemli tarım ürünlerinden biri olan Maraş biberi 2002 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmişti. Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biberin kentin göz bebeği ürünü olduğunu, ancak son yıllarda özellikle üretimde ciddi sorunların yaşandığına dikkati çekti. Bundan 10 yıl önce 40 bin dönümde kırmızı biber üretimi gerçekleştirildiğini hatırlatan Temizkan, şöyle konuştu: ''Bugün maalesef kırmızı biber ekimi 4 bin dekara kadar geriledi. Geçen seneye göre kıyaslarsak Kahramanmaraş havzasında 12 bin dönüm yapılmıştı. Bu sorun Kahramanmaraş biberinin ileriki dönemde tüketiciye iletilmesinde ve ihracatı noktasında sıkıntıları beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Üretimi düşen biber pazarda da sıkıntı yaratacaktır. Bu aslında arz talep meselesidir. Tüketiciye yansıması da fiyat konusunda olacaktır. Geçen sene yaş olarak 40 kuruşa alınan biber bugün 1 lira 20 kuruşa alınmaktadır. Fiyat üç katına çıkmıştır. Dolayısıyla bu yıl tüketicilerimiz biberi geçen senelere göre pahalı tüketmek zorunda kalacaktır''