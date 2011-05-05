T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ağzımı kapattım çünkü...

ABD Dışişleri Bakanı El Kaide lideri Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray'da izlerken...

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanı El Kaide lideri Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray'da izlerken yayımlanan fotoğrafta eliyle ağzını neden kapattığını açıkladı. Clinton, "Saman nezlem artmıştı" dedi.



Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray’daki durum odasından takip eden Obama ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerini gösteren fotoğraf çok konuşulmuştu. Özellikle Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un görüntüleri izlerken eliyle ağzını kapatması çok heyecanlanmasına, görüntülerden etkilenmesine yorulmuştu. Dün gazeteciler Clinton'a o sırada ne hissettiğini sordu. Yanıt ilginçti: " Tam olarak hatırlamıyorum. Ama o günlerde saman nezlem artmıştı. O yüzden aksırıp duruyordum!"


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24