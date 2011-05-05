Ağzımı kapattım çünkü...

T24

Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray’daki durum odasından takip eden Obama ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerini gösteren fotoğraf çok konuşulmuştu. Özellikle Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un görüntüleri izlerken eliyle ağzını kapatması çok heyecanlanmasına, görüntülerden etkilenmesine yorulmuştu. Dün gazeteciler Clinton'a o sırada ne hissettiğini sordu. Yanıt ilginçti: " Tam olarak hatırlamıyorum. Ama o günlerde saman nezlem artmıştı. O yüzden aksırıp duruyordum!"