-Ağustosun zam şampiyonu salatalık İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze Meyve grubunda yer alan salatalık oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre ağustos ayında Geçinme İndeksindeki 69 maddenin fiyatında artış görüldü. Gıda Harcamaları Yaş, Kuru, Sebze ve Meyve grubunda yer alan salatalık, ürün azlığına bağlı olarak ağustos ayında yüzde 11,88 oran ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Bunu yüzde 8,87 ile kabak ve yüzde 8,44 ile domates izledi. Ağustos ayında giyim ve kumaş sektöründe ithalat vergilerinin artırılması sonucu basma kumaş yüzde 50,74 oran ile yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatları bir önceki yıla göre en fazla artan diğer ürünler ise yüzde 49,59 ile poplin kumaş, yüzde 46,19 ile kaput bezi, yüzde 41,78 ile fuel oil oldu. -Fiyatları azalan ürünler- Ağustos ayında indekste 20 maddenin fiyatında azalış görüldü. Arz fazlalığı nedeniyle Yaş Kuru Sebze ve Meyve grubunda yer alan yaş üzüm yüzde 31,37 oran ile ağustos ayında fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Bunu aynı grupta yer alan ve yüzde 17,97'lik düşüşle armut, yüzde 9,43 ile kavun, yüzde 9,42 ile elma izledi. İSKİ'NİN 2011 Ocak ayından itibaren kademeli birim fiyat uygulamasını kaldırarak kullanım yerlerine göre tek fiyat uygulamasına geçmesi sonucu 2011 ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre şehir şebeke suyu yüzde 37,55 oranla fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatları bir önceki yıla göre azalış gösteren diğer ürünler ise yüzde 26,05 ile buzdolabı, yüzde 12,21 ile çamaşır makinesi, yüzde 12,05 ile çocuk giyimi grubunda yer alan süveter oldu.