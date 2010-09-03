-AĞUSTOS'UN ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 59,94 ile salatalık oldu. Bunu, yüzde 58,11 ile karpuz, yüzde 40,19 ile taze fasulye, yüzde 31,20 ile kabak izledi. Tüketici fiyatları açısından Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 22,48 ile numaralı gözlük camı ve çerçevesi oldu. Patatesin fiyatı yüzde 16,26, erkek tişörtünün fiyatı yüzde 8,60, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turların fiyatı ise yüzde 7,57 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE bazında, en yüksek fiyat artışları salatalık, karpuz, taze fasulye, kabak dışında yüzde 24,14 ile şeftalide, yüzde 10,87 ile spor müsabakalarına giriş ücretinde, yüzde 8,59 ile tavuk etinde, yüzde 6,35 ile salçada, yüzde 5,61 ile koyun etinde gerçekleşti. Ağustos ayında yumurtanın fiyatı yüzde 4,47, domatesin fiyatı yüzde 3,49, limonun yüzde 3,04, çayın yüzde 2,18, sütün yüzde 2,07, mazotun yüzde 1,52, toz şekerin yüzde 1,36, zeytinin yüzde 1,10, meyve suyunun yüzde 0,91, şehirler arası otobüs ücretinin yüzde 0,74, meyveli gazozun ise yüzde 0,64 artış gösterdi. Tüketici bazında numaralı gözlük cam ve çerçevesi, patates, erkek tişörtü, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar dışında Ağustos ayında eteğin fiyatı yüzde 6,63, bayan ayakkabısının fiyatı yüzde 5,87, hazır çorbaların fiyatı yüzde 5,76, mercimeğin fiyatı yüzde 5,15 geriledi. Ağustos ayında erkek takım elbisesinin fiyatı yüzde 4,49, cep telefonu görüşme ücretinin fiyatı 3,98, kahvenin fiyatı yüzde 3,85, erkek ayakkabısının fiyatı yüzde 3,58, erkek pantolonunun fiyatı ise yüzde 3,52 düştü. -ÜRETİCİ FİYATLARINDA ZAM ŞAMPİYONU TAZE FASULYE- Üretici Fiyatları (ÜFE) bazında ise fiyatı en çok artış gösteren ürün yüzde 62,68 ile taze fasulye oldu. Bunu, yüzde 35,09 ile salatalık, yüzde 28,23 ile patlıcan, yüzde 17,47 ile şeftali, yüzde 16,82 ile kavun, yüzde 12,03 ile kepek ve razmol, yüzde 9,83 ile sivri biber izledi. Ağustos ayında koyun ve kuzu etinin fiyatı yüzde 7,21, canlı dananın fiyatı yüzde 6,87, tavuk etinin fiyatı yüzde 6,38, bakır ve bakır alaşımlı plakaların fiyatı yüzde 5,07, bakır tellerin fiyatı yüzde 4,31, inşaat demirinin fiyatı yüzde 3,93, rafine zeytinyağının fiyatı yüzde 3,01, tütün alım fiyatı yüzde 2,82, buğdayın fiyatı yüzde 2,71, kümes hayvan yeminin fiyatı yüzde 2,50, büyükbaş hayvan yeminin fiyatı yüzde 2,37, dizel yakıtı (motorin) fiyatı yüzde 1,81 ve domatesin fiyatı yüzde 1,65 arttı. ÜFE bazında fiyatı en çok düşen ürün yüzde 14,54 ile kuru soğan oldu. Bunu, yüzde 13,63 ile erkekler için pamuklu gömlekler, yüzde 13,61 ile patates, yüzde 5,83 ile LPG, yüzde 5,50 ile grafik kağıdı, kartonu (tabaka halinde olanlar), yüzde 5,44 ile erkekler için pamuklu pantolon izledi. Ağustos ayında kurşunsuz benzinin fiyatı yüzde 5,07, alüminyum plakalar ve tabakaların fiyatı yüzde 4,50, bayanlar için gömleğin fiyatı yüzde 3,62, alaşımsız çelikten sacların fiyatı ise yüzde 2,86 geriledi.