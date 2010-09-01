-AĞUSTOS'UN İHRACAT ŞAMPİYONU HAZIR GİYİM İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl ağustos ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 11,44 artışla 8 milyar 561 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM verilerine göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 12,95 artışla 72 milyar 968 milyon dolara yükselirken, son 12 aydaki ihracat ise 110 milyar 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 180 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon olurken, bunu 1 milyar 89 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 5 milyon dolar ihracat ile otomotiv endüstrisi sektörleri takip etti. Türkiye'nin, Ağustos ayında toplam ihracatının yüzde 82,61'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 9,87 artışla 7 milyar 71 milyon 886 bin dolarlık, yüzde 13,57'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 14,63 oranındaki artışla 1 milyar 161 milyon 953 bin dolarlık, yüzde 3,82'isini oluşturan madencilikte ise yüzde 41,04'lük artışla 327 milyon 36 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 61,57 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 13,78'le hazır giyim ve konfeksiyon sektörü alırken, otomotiv endüstrisi yüzde 11,75 payla ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 45,73 ile tütünde gerçekleşti. Tütünü yüzde 41,04 ile madencilik ürünleri, yüzde 31,31 ile kesme çiçek izledi. Ağustos ayında gemi ve yat endüstrisinin ihracatı yüzde 51,60 oranında, fındık ve mamulleri yüzde 11,06 oranında, zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 6,64 oranında, çimento ve toprak ürünleri ihracatı da yüzde 6,21 oranında geriledi. -ALMANYA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU- Ağustos ayında Türkiye ihracatında ilk 10 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Irak, Fransa, Rusya Federasyonu, İtalya, ABD, İspanya, BAE ve Hollanda oldu. Ağustos ayı ihracatı ile geçen yılın aynı ayına oranla değişimi ve son 12 aylık ihracat şöyle (bin dolar): SEKTÖRLER 2010 Değişim '10/'09 2009-2010 I. TARIM 1.161.953 14,63 14.437.549 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 841.883 14,08 10.729.222 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 327.733 12,75 3.969.811 Yaş Meyve ve Sebze 102.065 13,55 2.118.692 Meyve Sebze Mamulleri 101.490 12,25 1.086.352 Kuru Meyve ve Mamulleri 96.148 20,56 1.130.791 Fındık ve Mamulleri 79.414 -11,06 1.394.652 Zeytin ve Zeytinyağı 12.983 -6,64 217.427 Tütün 118.400 45,73 756.125 Kesme Çiçek 3.649 31,31 55.371 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 73.465 13,33 889.460 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 73.465 13,33 889.460 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 246.605 16,95 2.818.867 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 246.605 16,95 2.818.867 II. SANAYİ 7.071.886 9,87 90.066.873 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 711.191 13,61 8.626.720 Tekstil ve Hammaddeleri 483.134 10,30 6.221.836 Deri ve Deri Mamulleri 116.023 23,05 1.202.741 Halı 112.035 19,60 1.202.144 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.089.500 18,29 11.690.553 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.089.500 18,29 11.690.553 C. SANAYİ MAMULLERİ 5.271.194 7,81 69.749.600 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.179.913 6,59 14.294.018 Otomotiv Endüstrisi 1.005.610 5,22 17.141.083 Gemi ve Yat 71.050 -51,60 1.506.771 Elektrik - Elektronik 738.708 4,32 9.463.870 Makine ve Aksamları 499.396 15,13 6.044.758 Demir ve Demir Dışı Metaller 468.783 25,27 5.448.977 Demir Çelik Ürünleri 953.288 17,67 11.489.275 Çimento ve Toprak Ürünleri 260.377 -6,21 3.197.882 Değerli Maden ve Mücevherat 89.779 23,43 1.102.708 Diğer Sanayi Ürünleri 4.290 27,60 60.259 III. MADENCİLİK 327.036 41,04 3.428.662 Madencilik Ürünleri 327.036 41,04 3.428.662 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 2.568.744 T O P L A M 8.560.875 11,44 110.501.827