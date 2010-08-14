Ağustosta kömür yardımına suç duyurusu

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DSP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Macit, suç duyurusuna ilişkin dilekçesinde şunları kaydetti:



''12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan halk oylamasının propaganda sürecinde bulunmaktayız. Halk oylamasının devletin sağladığı tam bir tarafsızlık ortamı içinde yapılması gerekir. Durum böyle iken Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, Şahinbey Kaymakamı Ali Çınar'ın da bilgisi dahilinde, devlet kuruluşu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla aile başına 650 kilo kömür yardımı yapıldığı, bunun da 'referandum rüşveti' olduğu Doğan Haber Ajansı kanalıyla duyurulmuştur.



Örgütlerimizden aldığımız bilgilere göre yurdun çeşitli yerlerinde de benzer şekilde 'referandum rüşveti' olan yardımlar yapılmaktadır. 298 Sayılı Kanun'un seçim propagandası ile ilgili yasaklar kapsamında olan yukarıda belirttiğimiz hususlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Gerekli işlemin yasal çerçevede yapılmasını arz ve talep ederiz.''



