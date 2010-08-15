Ağustos'ta klima satışları rekor kırdı

T24 - Ağustos ayının ilk 10 gününde temmuz ayındaki kadar klima satıldığını bildirdi. Sıcak hava ve birlikte yüksek nem oranı klimadan sonra vantilatör satışlarını da patlattı.





Uzun süredir devam eden sıcak nedeniyle artan klima talebine cevap vermekte zorlanan süpermarket ve elektrikli ürün satan mağazalar neredeyse yok satıyor.





Yoğun klima talebi servisleri de gece gündüz mesai yapmaya zorluyor. Montaj için en hafta sonrasına gün veren servisler klima arızalarına yetişmekte zorlanıyorlar. Arızalar için servisler en az 1 hafta ile 10 gün sonrasına randevu verebiliyor.





Elektrikli ürün satan orta ölçekli mağazalarda da vantilatör satmaya yetişemiyorlar.Klimaya göre çok daha ucuz olan vantilatörler markasına göre 25 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.





Görüşlerini aldığımız bayii, mağaza ve servisler pek çok firma klima ve vantilatöre olan ilginin artarak devam ettiğini belirtiyorlar. Bir mağaza yetkilisi ise "Daha önce lüks ürün sayılan ve talebi yaz ortalamasını geçmeyen klimalara çok talep var. Gün içinde satışların çoğunluğunu soğutucular alıyor "dedi.





Klima montajı yapan bir servis ise, "Klima montajlarına en erken 3-4 sonraya randevu verebildiklerini montaj yoğunluğundan arızalara gitmekte zorlandıklarını söyledi.





Bu yıl vantilatörlerde yüzde 53,54, klimalarda yüzde 31,89, nem ve ısı ölçerler ile portatif soğutucularda yüzde 100 oranında artış gözlenirken, 2010 yılında en yüksek satış adet olarak 9 ve 10 Ağustos'ta gerçekleşti.





İSKİD tarafından yapılan açıklamada sıcak hava ve yüksek nemin klimaya olan talebi arttığını belirtilerek, ilk 6 ayda monte edilen klima sayısının 365 bini ulaştığı bayilere gönderilen kilma sayısının 395 bin adedi bulduğunu bildirildi.





Özellikle Ağustos ayı başlarından bu yana kadar temmuz ayının tamamı kadar klima satıldığı ve talebin devam etmesi halinde 2009 yılı toplam satışının yakalanacağı ifade ediliyor.





Klima kullanımı, özellikle yaşlılara, kalp, tansiyon, şeker ve astım rahatsızlığı olan insanlara tavsiye ediliyor. Klima üfleme yönü ayarlarının yakın mesafeden insan vücuduna doğrudan tesir etmeyecek şekilde yapılması ve yetkili servislere periyodik bakımların yaptırılması da alınması gereken önlemler arasında bulunuyor.