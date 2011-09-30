Ağustos'ta ihracat % 32,2 ithalat ise % 26,3 arttı

T24 - Türkiye'de Ağustos ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2 artarak 11 milyar 268 milyon dolara, ithalat ise yüzde 26,3 artarak 19 milyar 498 milyon dolara ulaştı.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.





Ağustos ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 artarak 8 milyar 230 milyon dolara çıktı. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 57,8 olarak gerçekleşti.







Ocak-Temmuz dönemi





Bu yılın 8 aylık döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artarak 72 milyar 805 milyon dolardan 88 milyar 730 milyon dolara yükseldi.





İthalattaki artış ise yüzde 39,3 düzeyinde gerçekleşerek 114 milyar 910 milyon dolardan 160 milyar 114 milyon dolara çıktı.





Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 69,5 artarak 71 milyar 384 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,4'ten yüzde 55,4'e geriledi.





