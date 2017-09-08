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Ekonomi

Ağustosta en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı

08 Eylül 2017 20:30

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.


Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,3, euro yüzde 0,3, mevduat faizi yüzde 0,02 reel getiri sağladı. Buna karşılık devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yatırımcısına yüzde 0,35, dolar yüzde 2,18 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,63, avro yüzde 0,63, mevduat faizi yüzde 0,35 reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,02, dolar 1,86 yatırımcıda kayba neden oldu.


Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,75 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,78 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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