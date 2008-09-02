Ağustos’ta demir-çelik ihracat şampiyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ağustos ayında ihracatın yüzde 27.6 artışla 10.9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. TİM’den yapılan yazılı açıklamaya göre ihracat, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 35.3 artışla 90.3 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık dönemdeki ihracat yüzde 31.1 artarak 129.5 milyar dolara ulaştı.



TİM Başkanı Satıcı, başkan sıfatıyla son kez yaptığı açıklamada, “İhracat Türkiye ekonomisinin krizden çıkış yolu oldu. Ekonomimiz her geçen sene daha da gelişen ve güçlenen performansını ihracata borçlu. Otuzlu yaşlarımın ortalarında başkanı olduğum TİM, bugün ben kırklarımın ilk yarısını yaşarken, olgun, güvenilir, sağlam ve gelenekleri olan bir kurum halinde bir yıldız gibi parlıyor. Şimdi kundaktan aldığımız bu büyük yıldızı, onu aynı doğrultuda daha da güçlendirecek olan yeni gönüllülerine teslim etmek için hazırız” ifadelerine yer verdi.



Ağustos ayında en fazla ihracat yapan sektör, 2 milyar 550 milyon dolar ile demir çelik sektörü oldu. Onu, 1 milyar 408 milyon dolar ile otomotiv ve 1 milyar 351 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon izledi.



Ağustos ayında toplam içerisinde yüzde 9.41’lik paya sahip olan tarım ve hayvancılık grubu sektörlerinin ihracatı, geçen yıla göre yüzde 17.02 artış kaydetti.



Toplam ihracatın yüzde 87.41’ini gerçekleştiren sanayi grubunda ise Ağustos ihracatı yüzde 29.13 artış ile 9 milyar 558 milyon dolar oldu. Sanayi sektöründe sekiz aylık ihracat 79 milyar 664 milyon doları, son 12 aylık ihracat ise 113 milyar doları geride bıraktı.

