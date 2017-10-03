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Ekonomi

Ağustos'ta 673 yatırım teşvik belgesi verildi, 34 belge geri alındı

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Ağustos ayında 673 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi, 34 firmanın belgesi de geri alındı

03 Ekim 2017 12:12

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Ağustos ayında 673 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi, 34 firmanın belgesi de geri alındı.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre;
- tarım sektöründe 21,
- madencilik sektöründe 17,
- imalat sektöründe 287,
- enerji sektöründe 182,
- hizmet sektöründe 166 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.
Ağustos ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 8.15 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 851 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 18,342 olarak belirlendi.
Bu dönemde, belgeleri geri alınan 34 firmanın öngördüğü yatırım tutarı 295 milyon lira düzeyindeydi ve 2 bin 995 kişilik istihdam öngörülüyordu.

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