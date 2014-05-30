Ağustos'ta 40 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğretmen atamalarına ilişkin, "İnşallah ağustos ayında, yeni KPSS sonuçları üzerinden 40 bin atama daha yapacağız" dedi.

Avcı, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın da katıldığı, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Eğitim, Fetih ve Gençlik" temalı Türkiye buluşmasında konuştu.

Şiarlarının "az laf, çok iş" olduğunu belirten Avcı, yapamayacakları işler için söz vermeyeceklerini, verdikleri sözü yerine getireceklerini söyledi.

"Bugüne kadar eğitimde neyin sözünü verdiysek, Allah'ın izniyle yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Şartlar itibariyle gücümüzün yetmeyeceği konularda da söz vermiyoruz" diyen Avcı, şubat ayında 10 bin öğretmen ataması yapıldığını hatırlattı.

Bakan Avcı, "İnşallah ağustos ayında, yeni KPSS sonuçları üzerinden 40 bin atama daha yapacağız" dedi.

Avcı, gerçekleştirdikleri öğretmen atamalarını hatırlatarak, "Cumhuriyet tarihinde son 11 yılda atanan öğretmen sayısı kadar hiç öğretmen atanmadı. Şu andaki öğretmen sayısının yarısı son 10 yılda atandı. İnşallah daha da iyisi olacak. Zamanla bunların da üzerine çıkacağız. Diğer konularda da zamanla, şartlar olgunlaştıkça pek çok ileri adımlar atıldı, atılacak" diye konuştu.