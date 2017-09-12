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Ağustos'ta 13 kadın öldürüldü, üçünün cinayetine intihar süsü verilmeye çalışıldı!

Bir trans kadın, evinde ölü bulundu

12 Eylül 2017 17:12

2017'nin ilk sekiz ayında 'erkekler' 183 kadın ve kız çocuğunu öldürdü, 57 kadına tecavüz etti, 161 kadını taciz etti, 236 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, 278 kadına şiddet uyguladı. Bu ay öldürülen 13 kadından üçünün cinayetine intihar süsü verilmeye çalışıldı, olayın cinayet olduğu daha sonra ortaya çıktı.

Ağustos’ta bir trans kadın evinde ölü bulundu; dört trans kadın ise saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan trans kadınlardan ikisi “Hande Kader gibi yakılarak öldürülmekle” tehdit edildi.

Bu ay öldürülen 13 kadından üçünün cinayetine intihar süsü verilmeye çalışıldı, olayın cinayet olduğu daha sonra ortaya çıktı.

Bianet'te yer alan habere göre, medyaya yansıyan tecavüz olaylarında, mağdurların yüzde 57’si zihinsel engelli.

"İntihar süsü verilmeye çalışıldı"

Kadınların yüzde 23’ü boşanmak/ayrılmak istediği için öldürüldü. Üç kadının cinayetine intihar süsü verilmeye çalışıldı. Cinsel istismara uğrayan 21 kız çocuğundan ikisi Suriyeli mültecilerdi.

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