Ağustos'ta sel felaketi yaşayan Bozkurt'ta sokaklar, evler yine su altında kaldı

Ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından sokaklar sular altında kaldı, Ezine Çayı’nda da sular yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta ilçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet Caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Sağanak yağışın ardından yükseler sular nedeniyle ev ve bazı işyerlerini su bastı.

Şiddetli yağış nedeniyle felakete sebebiyet veren Ezine Çayı’ndaki su seviyesi yükseldi. Ekipler, su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kepçe ve greyder yardımıyla tıkanan alanlar açılmaya çalışılıyor.