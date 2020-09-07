Ağustos'ta en çok altın kazandırdı; parasını bankaya veya devlet tahviline yatıran reel olarak kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre enflasyondan arındırıldığında Ağustos’ta külçe altın yüzde 13,65, Euro yüzde 8,98 ve Amerikan Doları yüzde 5,23 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri altında gerçekleşti

Yıllık değerlendirmede, enflasyondan arındırıldığında Euro yüzde 22,75, Amerikan Doları yüzde 15,34, DİBS yüzde 5,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,89 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,47 oranlarında kazandırdı.