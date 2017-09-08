Ağustos ayının getiri şampiyonu Borsa İstanbul Endeksi

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), Ağustos ayında, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerinin \"en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı\" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında, aylık bazda en yüksek aylık reel getiri;

- yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.67,

- tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.0 ile BIST 100 endeksi’nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından;

- külçe altın yüzde 1.3,

- euro yüzde 0.3

- mevduat faizi yüzde 0.02 reel getiri sağladı.

Buna karşılık devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yatırımcısına yüzde 0.35 ve dolar yüzde 2.18 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

- külçe altın yüzde 1.63,

- euro yüzde 0.63

- mevduat faizi yüzde 0.35 reel getiri sağlarken,

- DİBS yüzde 0.02

- doları yüzde 1.86 yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede;

- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.21,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar;

- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.07,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1.86 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

BIST 100 Endeksi altı aylık değerlendirmede;

- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.25,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.19 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Aynı dönemde dolar;

- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.84,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.1 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

BIST 100 Endeksi yıllık değerlendirmede,

-Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.53,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.75 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan,

- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 8.46,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

(Grafik)