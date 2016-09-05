Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 8,05'e geriledi

Enflasyon ağustos ayında yüzde 0,29 geriledi. Yıllık TÜFE yüzde 8,05'e indi.

Yıllık enflasyon temmuzda yüzde 8,79 düzeyindeydi.TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 3,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle ağustos ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde yüzde 2,61, lokanta ve otellerde yüzde 0,82, konutta yüzde 0,47 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,45 artış gerçekleşti.

Giyim'de yüzde 5 düşüş



NTV'nin haberine göre, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,69 ile giyim ve ayakkabı oldu.



Endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Alkol ve tütün bir yılda yüzde 23 zamlandı

Yıllık bazda en fazla artış yüzde 23,03 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü.



Onu çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,84), sağlık (yüzde 10,60), eğitim (yüzde9,18), lokanta ve oteller (yüzde 8,63) izledi.

Zam şampiyonu maç bileti

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 18,77 ile spor müsabakalarına giriş ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,38 ile taze fasulyede görüldü.