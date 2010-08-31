-AĞUSTOS AYINDA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - İMKB'de işlem gören hisse senetleri temmuz ayında ortalama yüzde 0,18 oranında değer kazandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ağustos ayında 105,84 puanlık artışla 59.866,75 puandan 59.972,59 puana yükseldi. Mali endeksteki aylık ortalama düşüş yüzde 1,84 olurken, sanayi endeksindeki artış yüzde 2,42 ve hizmetler endeksindeki artış da yüzde 4,76 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında İstanbul serbest piyasada Türk Lirası karşısında dolar artarken avro geriledi. Dolar aylık bazda yüzde 1,13 artışla ağustos sonunda 1,5270 liraya çıkarken, avro yüzde 1,22 düşüşle 1,9410 liraya indi. İngiliz Sterlini yüzde 0,21 düşüşle 2,3700 liraya inerken, İsviçre Frangının Türk Lirası karşısındaki fiyatı yüzde 2,72 artışla 1,5100 liraya yükseldi. Ağustos ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 7,29 oranında artarak 56,90 liradan 61,05 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,33 oranında artarak 382,00 liradan 410,00 liraya çıktı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri ağustos yında ortalama yüzde 0,28 oranında artış kaydetti. A Tipi katılma belgeleri ortalama yüzde 0,52 düşerken, B Tipi katılma belgeleri ortalama yüzde 0,42 arttı. Ağustos ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,59-0,71 arasında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0,52 kazanç elde etti. 1 ay vadeli mevduat faizinin net getirisi ise yüzde 0,58 olarak gerçekleşti.