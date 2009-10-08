Ağustos ayında sanayi düşüşte

Ağustos ayı üretim

Ağustos ayı üretim artış oranları (yüzde) . 2009 2008 Toplam sanayi -6,3 -3,6 Madencilik 0,6 3,4 İmalat sanayi -7,2 5,0 Elektrik, gaz ve su -3,6 3,7

Türkiye'nin sanayi üretimi ağustos ayında, 2008 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 oranında azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretimi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi, 2008 yılı ağustos ayında yüzde 3,6 azalmıştı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2009 Yılı Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre sanayi üretim endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre de yüzde 5,7 geriledi.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,2, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi ise yüzde 3,6 azaldı.Ana Sanayi Grupları Sınıflanmasına göre, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek düşüş yüzde 15,8 ile sermaye malı imalatında görüldü.Diğer gruplar incelendiğinde aramalı imalatı yüzde 7, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 5,2 ve enerji yüzde 5 düştü, dayanıklı tüketim malı imalatı ise yüzde 11,5 arttı.Toplam Sanayi Üretim Endeksi alt gruplarının ağustos ayında, 2008 yılının aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranının yüzde 37 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleştiği görüldü.Bunu, yüzde 29,8'lik düşüşle kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi.Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatında ise yüzde 7,9'luk artış gerçekleşti.Alt grupta yer alan kalemlerden, kömür madenciliği yüzde 11,3 arttı. Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı yüzde 1, metal cevherler madenciliği yüzde 1,2, diğer madencilik ve taşocakçılığı yüzde 8,2 geriledi.İmalat sanayi yüzde 7,2 düşüş gösterdi. Bunun alt kalemlerine bakıldığında, gıda ürünleri ve içecek imalatı yüzde 3,2, tütün ürünleri imalatı yüzde 17,1, tekstil ürünleri imalatı yüzde 5,7, giyim eşyası imalatı yüzde 16,5, derinin tabaklanması ve işlenmesi yüzde 15,5 azaldı.Kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 29,8, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı yüzde 7,9, metalik olmayan diğer mineral ürünleri imalatı yüzde 10,8, ana metal sanayi yüzde 17,8, makina ve teçhizat hariç metal ürünleri imalatı yüzde 14,8, başka yerde sınıflandırılmayan makina ve teçhizat imalatı yüzde 0,3, büro makineleri ve bilgisayar imalatı yüzde 17,9, radyo TV ve haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı yüzde 22,8, tıbbi hassas ve optik aletlerle saat imalatı yüzde 18,4, motorlu kara taşıtı römork ve yarı römork imalatı yüzde 4,7, diğer ulaşım araçlarının imalatı yüzde 37 düşüş gösterdi.İmalat sanayi alt kalemlerinde artış gösteren kalemler ise yüzde 7,9 ile ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı, yüzde 3,9 ile basım ve yayım, yüzde 7,2 ile kimyasal madde ve ürünleri imalatı, yüzde 1,7 ile başka yerde sınıflandırılmayan elektrikli makine ve cihazların imalatı ve yüzde 1,8 ile mobilya imalatı oldu.Elektrik, gaz ve buhar sıcak su üretimi ve dağıtımında da yüzde 3,6 düşüş meydana geldi.Bu arada TÜİK'in daha önce eksi yüzde 9,2 olarak açıkladığı Temmuz ayı aylık sanayi üretimi endeksi yüzde 9 olarak revize edildi.

Sanayi üretim endeksinin 2006-2009 yılları arasındaki değişimi Aylar 2006 2007 2008 2009 Ocak 1,5 18,8 11,6 -21,3 Şubat 9,1 9,1 8,4 -23,8 Mart 13,2 6,3 2,6 -20,8 Nisan 11,0 5,9 7,0 -18,5 Mayıs 12,6 7,3 3,2 -17,3 Haziran 11,2 4,2 2,4 -10,3 Temmuz 10,0 6,2 3,8 -9,0 Ağustos 6,9 7,9 -3,6 -6,3 Eylül 5,1 4,0 -4,3 - Ekim -3,4 10,4 -6,8 - Kasım 15,0 8,5 -13,3 - Aralık 2,6 -1,9 -17,6 - Yıllık Ortalama 7,8 6,9 - 0,9

TİSK



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bugün açıklanan sanayi üretimi rakamlarının, istihdamda kan kaybının hızlandığının göstergesi olduğunu savundu.TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, sanayi üretimi verilerinin, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre üretim ve verimlilikteki düşüşün hızının azaldığını, buna karşılık istihdamdaki düşüş hızının arttığını gösterdiği belirtildi.Üretim ve verimlilikteki gerilemenin yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre azaldığına, ancak geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,1 ile başlayan istihdamdaki gerilemenin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10,6'ya, ikinci çeyreğinde ise yüzde 12,4'e çıktığına işaret edildi.Dünyada ve Türkiye'de "istihdam artışı sağlanmadığı sürece krizin devam edeceği" yönünde fikir birliği bulunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:"Kriz süresince Türkiye'de alınan önlemler istihdam üzerinde yeterli etkiyi yaratmamıştır. İstihdam tedbirlerinin önemli bir bölümü ilave istihdama ilişkindir. Oysa bugün işveren kesiminin önceliği, çalıştırdığı işçilerin istihdamını korumaktır. Bunun için de sosyal sigorta işveren primleri ve kıdem tazminatı gibi temel yüklerde hafifletme şarttır."Olumlu gidişat, vergi indirimlerinin sonucuydu, yeniden gündeme gelmeli İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, sanayi üretiminde bir önceki aya göre endeksteki 5 aylık olumlu gidişatın, büyük ölçüde ÖTV, KDV indirimlerinin sonucu olduğunu bildirdi.Küçük, sanayi üretim rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, sanayi üretiminin geçen yılın ağustos ayında küçülmeye başladığını hatırlatarak, bunun baz etkisiyle, bu yılın aynı ayında önceki yıla göre küçülmenin, yüzde 6,3'te kaldığını, bunun beklenen bir gelişme olduğunu kaydetti.Önümüzdeki aylarda, bir önceki yıla göre oranların, geçen yılın baz etkisi nedeniyle "nispeten makul seviyelerde" görüleceğini belirten Küçük, bundan sonra asıl izlenmesi gerekenin, önceki aya göre değişim oranları olduğunu vurguladı.Küçük, mart ayından itibaren, bir önceki aya göre artışta olumlu gidişat görüldüğünü ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"5 ay aralıksız devam eden bu olumlu gidişat, ağustosta üretimin temmuza göre yüzde 5,7 küçülmesiyle, ne yazık ki kesintiye uğramıştır. Küçülmenin önümüzdeki aylarda da devam edeceği endişesini taşımaktayız, önlem alınması gerekmektedir. Bir önceki aya göre endeksteki, 5 aylık olumlu gidişat, büyük ölçüde ÖTV-KDV indirimlerinin sonucudur. ÖTV-KDV indirimleri tekrar gündeme gelmeli ve iç piyasayı canlandıracak başka tedbirlerle de desteklenerek mutlaka devam etmelidir."