Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamalarının sözleşmeli öğretmenlik yasasının arkasından yapılacağını, bu nedenle öğretmen atamalarının da şubat ayında yapılacağını söyledi.

Sözleşme öğretmen alımlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yılmaz, “Geçen yıl Ağrı’ya atanan öğretmen sayısı 3 bin 200, ancak bir yıl sonra 2 bin 400 öğretmen ayrıldı. Birçokları öğretmenin ortalama bulunma süresinin 9 ay olduğunu ancak reform grubunun 1.5 yılı geçmediği görülüyor.



Bu bölgedeki eğitim kapasitesini arttırmak için sözleşmeli öğretmenliği getiriyoruz. Meclis, Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti, Meclisimizin gündeminde önümüzdeki dönemde bu uygulamaya geçilecektir. Bu yasa çıkınca arkasından öğretmen atamalarını önümüzdeki Şubat döneminde gerçekleştireceğiz. Biz bu Şubat ayında 30 bin öğretmenin atamasını yaptık ve ilk defa yeni bir uygulama yaptık.



Öğretmenlere adaptasyon dönemi koyduk, öğretmenler doğrudan derse giriyordu, şimdi belli bir dönemden sonra öğrenciyle baş başa kalıyor. Umuyoruz ki bu eğitim seviyesini daha da yukarıya çıkaracaktır” dedi.