Ağustos ayında işsizlik yüzde 11,4'e geriledi

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan düşerek yüzde 11,4'e gerilediğini açıkladı.

İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 13,4 seviyesindeydi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 14,5 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,1 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2010 Ağustos Dönemi Sonuçlarına (Temmuz, Ağustos, Eylül 2010)" göre, 2009 Ağustos ayında 3 milyon 429 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 971 bin kişi oldu.

İstihdam ise 22 milyon 108 binden, 23 milyon 195 bin kişiye çıktı.

Kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik artış ile 71 milyon 440 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 856 bin kişi artarak 52 milyon 645 bin kişiye ulaştı.

Ağustos dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

2009/Ağustos 2010/Ağustos



Kurumsal olmayan nüfus (bin) 70.639 71.440

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 51.789 52.645

İşgücü (bin) 25.537 26.166

İstihdam (bin) 22.108 23.195

İşsiz (bin) 3.429 2.971

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 49,3 49,7

İstihdam Oranı (yüzde) 42,7 44,1

İşsizlik Oranı (yüzde) 13,4 11,4

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 17,0 14,5

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 23,5 21,1

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 26.252 26.478



İşgücüne katılma oranı yükseldi

Bu yılın ağustos döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 28,5 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında toplam işgücünün yüzde 18,2'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 70,7, kadınlar için yüzde 25,1 oldu.

Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,5 düzeyinde gerçekleşti.



İstihdamda sanayi sektörünün payı 1 puan arttı

Geçen yıl ağustos döneminde 22 milyon 108 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl aynı dönemde sayı 23 milyon 195 bin kişiye çıktı.

İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, sanayi sektörünün, istihdam edilenler içindeki payının 1 puan, inşaat sektörünün payının 0,1 puan, tarım sektörünün payının 0,2 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 1,4 puan azaldığı gözlendi.

Buna göre, bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 339 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 748 bin kişi arttı.

Ağustos 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26,6'sı tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 47,2'si hizmetler sektöründe yer aldı.



Çalışanların yüzde 15'i ücretsiz aile işçisi

Ağustos döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,4'ünü erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 60'ını lise altı eğitimliler, yüzde 60,3'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,7'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 15'i ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 59,5'inin 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 2,6'sının ek bir işte çalıştığı, yüzde 2,8'inin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87'si sürekli bir işte istihdam ediliyor.

Bu arada, Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre de 2010 yılı 3. döneminde toplam kamu istihdamı 2 milyon 998 bin kişi olarak belirlendi.



Kayıtdışı istihdam, yüzde 44,8 oldu

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 44,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 87,1'den yüzde 85,9'a, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,8'den yüzde 29,8'e geriledi.



5 gençten 1'i işsiz

2010 Ağustos döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 458 bin kişi azalarak, 2 milyon 971 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 14, kırsal yerlerde ise 1,2 puanlık azalışla yüzde 6,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık azalışla, yüzde 21,1'e geriledi. Buna göre, yaklaşık her 5 gençten biri işsiz.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,4'ü eş-dost vasıtasıyla iş aradılar. İşsizlerin yüzde 86,7'si (2 milyon 577 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edildiler.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 52,1'i hizmetler, yüzde 22,7'si sanayi, yüzde 16,5'i inşaat, yüzde 6,2'si tarım sektöründe çalıştılar, yüzde 2,5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 26,8'i çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 16,5'ini işten çıkarılanlar, yüzde 17,6'sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,1'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 13'ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10'unu ise diğer nedenler oluşturdu.



544 bin kişi, bu dönemde işten ayrıldı

TÜİK araştırmasına göre, Ağustos 2010 döneminde 1 milyon 872 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,1 olarak tespit edildi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27,1'i 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 33,5'i hizmetler, yüzde 20,8'i inşaat sektöründe, yüzde 26,2'si ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 18,3'ünü (544 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında 2010 Ağustos döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 87 bin kişilik azalma, işsiz sayısında ise 40 bin kişilik artış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 48,6, istihdam oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 42,8, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

