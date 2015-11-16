Ağustos ayında işsizlik çift haneye çıktı

Ağustos ayında Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,1 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 58 bine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde işsizlik yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ağustos'ta işsiz sayısı 3 milyon 58 bine çıkarken, genç işsizlik oranı yüzde 18,3'e düştü.

Temmuz ayı işsiz sayısı, 2 milyon 970 bin kişiye çıkmıştı. İşsizlik oranı ise yüzde 9,8 olarak açıklanmıştı.

Tarım dışı işsizlik oranı Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yüzde 12.4 oldu.

İşsizlik bir önceki dönemde yüzde 9,8 olarak gerçekleşmişti.

114 bin kişi arttı

2015 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3 milyon 58 bin kişi oldu.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 18,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,8 oldu



İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 837 bin kişi artarak 27 milyon 150 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 46,8 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 202 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 636 bin kişi arttı.

İstihdamın dağılımı

İstihdam edilenlerin yüzde 22,2’si tarım, yüzde 19,3’ü sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 51’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, tarım sektörünün payı 0,1 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,7 puan azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.