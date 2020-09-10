"Ağustos ayında 143 kişi işkenceye uğradı, 40 etkinliğe polisler müdahale etti, 21 içeriğe erişim engeli getirildi"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ağustos ayı hak ihlalleri raporuna göre 275 yaşam hakkı ihlali gerçekleşirken, 5'i çocuk 143 kişi işkenceye uğradı. En az 63 kişinin cezaevlerinde fiziksel, psikolojik şiddete maruz kaldığı, sağlık hakkının engellendiği aktarıldı. Raporda, basın açıklaması, bildiri dağıtma, toplantı ve gösteri gibi en az 40 etkinliğe polisler tarafından müdahale edildiği, bu müdahalelerde en az 127 kişinin gözaltına alındığı ve 10 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Ayrıca en az 21 internet içeriğine erişim engeli getirildi.

CHP'li Tanrıkulu, 2020 Yılı Ağustos Ayı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu açıkladı. Rapora göre ağustos ayında konuşmaları ya da yazıları nedeniyle en az 10 kişi hakkında soruşturma açıldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle en az 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Raporda, çoğunluğu HDP, belediye ve kitle örgütlerinin yöneticisi çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, en az 15 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ay içinde 4 parti/sendika yöneticisi hapis cezasına mahkûm edildi, en az 4 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Raporda yer alan hak ihlalleri şu şekilde:

Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Başkanı, Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren Türkiye genelinde 32 hekimin ve 66 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma olayları:

İbrahim Baykara (46): 4 Ağustos günü Van’ın Çaldıran İlçesi Yukarı Çilli Köyü yakınlarında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü. Resmi açıklamada, İbrahim Baykara’nın İran tarafından açılan ateş sonucu öldüğü iddia edildi.

E.Ç. (15): 2 Ağustos günü Van’ın Erciş İlçesinde asker uğurlaması için toplanan gruba müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu E.Ç. adlı erkek çocuğu yüzünden yaralandı.

Kara mayınları, sahipsiz bomba ve patlayıcılar:

Ö.I. (15, e): 4 Ağustos günü Şırnak İdil Kuyulu Köyünde yerde bulduğu bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

Y.A. (12, e): 26 Ağustos günü Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde karakolun yakınlarında bulduğu bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

Kuşkulu asker ölümleri:

Osman Özçalımlı: İzmir Aliağa Cezaevi’nde görevli Jandarma Er Osman Özçalımlı, 1 Ağustos günü ölü bulundu. Resmi açıklamada “Özçalımlı’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği” iddia edildi. Babası ise son telefon görüşmesinde oğlunun ‘ölümle tehdit edildiğini’ söylediğini belirtti

İşkence olayları: 143

Ağustos ayında 5’i çocuk 50 kişi gözaltında ya da gözaltı merkezleri dışında güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldığını basına açıkladı, suç duyurusunda bulundu ve/veya insan hakları örgütlerine başvurdu.

Ay içinde eylem ve gösterilerde de en az 93 kişi polisin/jandarmanın fiziksel şiddetine maruz kaldı.

Cezaevinde ölüm:

Avukat Ebru Timtik: 27 Ağustos, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi

Mevlüt Öztaş: KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı Uşak Muhabiri Mevlüt Öztaş, 19 Ağustos Günü hastanede öldü. Cezaevinde kansere yakalanan Öztaş, Adli Tıp Kurumu Raporu üzerine 26 Haziran günü tahliye edildi. Böbrek yetmezliği rahatsızlığı da olan Öztaş’ın tahliyesinin gecikmesi ve zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle kanserinin son evreye kadar ilerlediği bildirildi.

Fatih Terzioğlu: Cezaevinde yakalandığı mide kanserinin ilerlemesine rağmen uzun süre tahliye edilmeyen yönetmen Fatih Terzioğlu, 23 Ağustos günü öldü. Yakınlarının ve avukatlarının çabaları sonucunda 11 Temmuz günü tahliye edilen Öztaş kaldırıldığı hastanede öldü.

Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olayları: 63

Ağustos Ayında, cezaevlerinde ya da götürüldükleri hastane ve adliyelerde fiziksel şiddete maruz kalan çok sayıda tutuklu ve hükümlüye ilişkin haberler basında ve insan hakları örgütlerinin çalışmalarında yer aldı. Bu çerçevede, en az 63 kişinin fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, sağlık hakkının engellendiği belirlendi.

Gözaltına alınan, tutuklanan gazeteciler, yazarlar:

Ağustos Ayında, en az 3 gazeteci (Eylem Akdağ, Hakan Aygün, Erkan Akkuş) gözaltına alındı, 2 gazeteci (Erkan Akkuş, Özgür Boğatekin-bir gün sonra tahliye edildi) tutuklandı.

Ağustos Ayında en az 3 gazeteci hakkında dava, 3 gazeteci hakkında soruşturma açıldı.

Bağımsız Gazetecilik Platformu verilerine göre cezaevinde en az 92 gazeteci bulunuyor.

Toplatma, erişim engelleme kararları: 28

Ağustos ayında en az 21 internet içeriğine erişim engeli getirildi:

@gazetesözcü ve @artigercek sosyal medya hesapları (Şanlıurfa 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri),

sendika63.org, artigercek.com, kizilbayrak45.net (İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği),

Artı Gerçek haber sitesi (Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği)

ankahaber.com.tr, cumhuriyet.com.tr, odatv.com, birgun.net, sol.org.tr, krttv.com.tr (İhale kazanma haberi; İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği),

cumhuriyet.com.tr, sozcu.com.tr, milligazete.com.tr (Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği),

odatv4.com, haber.sol.org.tr, halktv.com.tr (İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği),

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ait sosyal medya hesabı (Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği)