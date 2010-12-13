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Ekonomi

AĞUSTOS AYI YAŞ ÇAY BEDELLERİ ÖDENMEYE BAŞLANDI RİZE (A.A)

13 Aralık 2010 19:29

-AĞUSTOS AYI YAŞ ÇAY BEDELLERİ ÖDENMEYE BAŞLANDI RİZE (A.A) - 13.12.2010 - ÇAYKUR'un ağustos ayı yaş çay bedellerini bugün itibariyle ödemeye başladığı bildirildi. ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un bu yıl yaş çay kampanyası döneminde mubayaa ettiği yaş çayların karşılığında müstahsillerine ürün bedeli olarak bugüne kadar 322 milyon 699 bin lira ödeme yaptığını belirtti. Teşekküllerinin ödeme öncelikleri ve planlamaları çerçevesinde düzenli olarak ödemelerine devam ettiğini ifade eden Yüce, ''2010 yılı yaş çay kampanyası kapsamında ağustos ayında müstahsillerimizden 99 bin 360 ton yaş çay satın almıştık. Bunun karşılığında tahakkuk eden yaklaşık 88 milyon liranın ödemelerine bugün itibariyle başladık. Ödemeler, belirli bir plan kapsamında her gün düzenli olarak devam edecek.'' dedi.

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