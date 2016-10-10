Ağustos ayı sanayi üretim endeksi açıklandı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 9,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ağustos’ta Temmuz’a göre yüzde 9,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Ağustos’ta 127,9 hesaplanan söz konusu endeks, geçen yılın aynı ayında 124,5 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, Ağustos’ta bir önceki aya göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 32,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayisinde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 38,9 ile diğer imalatlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 29 ile mobilya imalatı, yüzde 25 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti.