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Ekonomi

Ağustos ayı maaşları erken ödenecek

Memur maaşlarının 6 Ağustos'ta bayram öncesi ödeneceği açıklandı

29 Temmuz 2013 16:38


Memur maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek. Ödeme 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta yapılacak. Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir genelge yayımlayarak, Ağustos ayı maaşlarının erken ödenmesini istedi.

Genelgeye göre, memur maaşları, 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta ödenecek.

Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak.

Belediyelerde çalışan personel de Ağustos ayı maaşını erken alacak.

Memur emeklileri ise bayram öncesi ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alabilecekler

 

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