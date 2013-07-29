Ağustos ayı maaşları erken ödenecek



Memur maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek. Ödeme 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta yapılacak. Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir genelge yayımlayarak, Ağustos ayı maaşlarının erken ödenmesini istedi.

Genelgeye göre, memur maaşları, 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta ödenecek.

Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak.

Belediyelerde çalışan personel de Ağustos ayı maaşını erken alacak.

Memur emeklileri ise bayram öncesi ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alabilecekler