Ağustos ayı maaşları erken ödenecek

Memur maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek. Ödeme 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta yapılacak. Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir genelge yayımlayarak, Ağustos ayı maaşlarının erken ödenmesini istedi.
Genelgeye göre, memur maaşları, 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta ödenecek.
Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak.
Belediyelerde çalışan personel de Ağustos ayı maaşını erken alacak.
Memur emeklileri ise bayram öncesi ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alabilecekler