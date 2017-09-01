Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatın ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar olduğunu açıkladı. Yılbaşından bu yana ihracat, yüzde 10,7 artış ile 102,5 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat, yüzde 7,8 artışla 151,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramını kutlayarak “Mübarek Kurban Bayramının mutluluğuna bir de ihracatımızdaki artışın eklenmesi deyim yerindeyse çifte bayram yaşamamıza vesile oldu. İhracatçılarımız milletimize bayram şekeri hediye etti.” dedi.

TİM Başkanı Büyükekşi, 2016 yılı Kasım ayından bu yana, her ay olduğu gibi, Ağustos ayını da artışla kapattıklarına dikkat çekerek yılın geriye kalan dört ayında da farklı oranlarda artışlar yakalayarak 155 milyar dolarlık hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi. Büyükekşi şöyle konuştu:

“Bayram tatiline rağmen İhracatımız 10 aydır artıyor. İhracat arttıkça üretim verilerinde önemli iyileşmeler yaşanıyor. Enflasyon tek haneye düştü, işsizlikte gerileme sürüyor. Tüm alanlar birbirleri ile derinden bağlantılı. İhracatımızdaki iyileşme diğer tüm alanlara önemli bir katkı sağlıyor. İkinci çeyrek büyümesinde de net ihracatın katkısı olacak.”



İhracatın yılın ilk çeyreğinde büyümenin yarısına yakınını sırtladığını kaydeden TİM Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“ikinci çeyrek büyümesi birkaç gün sonra açıklanacak. İhracatçılar olarak inşallah ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de büyümeye güçlü bir katkı vereceğiz. İhracatımız arttıkça üretim verilerinde önemli iyileşmeler yaşanıyor. Enflasyon tek haneye düştü, işsizlikte gerileme sürüyor. Tüm alanlar birbirleri ile derinden bağlantılı. İhracatımızdaki iyileşme diğer tüm alanlara önemli bir katkı sağlıyor.”

Almanya liderliğini koruyor

Önceki aylarda olduğu gibi Ağustos ayında da en çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğunu söyleyen Büyükekşi “Almanya’ya Ağustos’ta 1 milyar 310 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi” dedi ve sözlerine devam etti “Böylece Ağustos ayı ihracatımızın yüzde 10’dan fazlasını Almanya’ya gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre yüzde 11.3 oranında da bir artış yakaladık. Ağustos ayında siyaset sahnesinde yaşanan sorunların ihracatımıza yansımamış olması son derece sevindirici” dedi.



Almanya’yı Irak, İngiltere, ABD ve İspanya’nın takip ettiğini belirten TİM Başkanı, “İspanya bir önceki ay ilk 5’te olan İtalya’yı geride bırakarak Ağustos’ta 5nci oldu. Bunda İspanya’ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımızın yüzde 55 oranında artmasının etkisi çok büyük. Modanın başkentlerinde Türk ürünleri kullanılıyor, moda devleri sanayicilerimize güvenmeye devam ediyor” sözlerini sarf etti.

İhracatın yarısı AB’ye

Ağustos ayında AB ülkelerine 5.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Büyükekşi şöyle devam etti:

“AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 47 seviyelerinde. Ağustos ayında AB pazarına ihracatımız yüzde 12 artış gösterdi. Otomotiv ve hazırgiyim sektörleri AB pazarına yoğun ihracata devam ederken, Gemi ve Yat sektörü ile Zeytin ve Zeytinyağı sektörleri yüzde 100’ün üzerinde artış oranları yakaladı. Yaşanan siyasi gelişmelere rağmen AB pazarına ihracatımız tüm hızıyla devam ediyor."

Miktar bazında artış yüzde 11

Ağustos’ta miktar bazında ihracatın yüzde 11, ilk 8 ayda ise yüzde 12.8 artış gösterdiğini kaydeden TİM Başkanı, “Şunu gururla söyleyebiliriz ki, Ağustos ayında değer bazında ihracatımız, miktar bazında ihracatımızdan daha fazla artış kaydetti. Yani daha az miktarda malı, daha yüksek fiyata ihraç edebildik. Ar-Ge, İnovasyon, Markalaşma ve Tasarıma yapılan yatırımın etkileri ihracatımızda her geçen gün daha fazla hissediliyor. Daha yenilikçi, daha özgün ürünlerle yurtdışı piyasalarda boy gösteren ihracatçılarımız, hedef ülkelerde daha yüksek pazar payları yakalıyor” şeklinde knouştu.

İlk 20’nin 16’sına ihracat arttı



Ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkeden 16 tanesinde ihracatın artış kaydettiğini belirten TİM Başkanı “En yüksek artış oranları yüzde 58.9 ile Rusya, yüzde 43.1 ile Çin ve yüzde 35.1 ile BAE’de. Rusya’ya Yaş Sebze ve Meyve, Çin’e Madencilik Ürünleri, BAE’ne ise Kimyevi Maddeler ihracatımız bu oranlarda etkili oldu" açıklamasında bulundu.

Lider Otomotiv, artış şampiyonu gemi ve yat



Ağustos’ta ihracatın lideri 1.8 milyar dolarla yine otomotiv oldu. Bu sektörümüzün ihracatı Ağustos ayında yüzde 9.4 artış kaydetti. Otomotivi sırasıyla 1.7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1.5 miyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 179.4 ile gemi ve yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde ise en fazla ihracat artışını yüzde 70.5 artış ile zeytin ve zeytinyağı sektörü yakaladı.