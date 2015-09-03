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Ekonomi

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 29,73 ile salatalıkta

03 Eylül 2015 13:17

Enflasyon rakamları Ağustos'ta TÜFE yüzde 0,4 arttı, yıllık TÜFE ise yüzde 7,14 oldu. ÜFE yüzde 0,98, yıllık ÜFE de yüzde 6,21 oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden 'H' Ağustos'ta yıllık olarak yüzde 7,83, 'I' yüzde 7,66 arttı.

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 29,73 ile salatalıkta, en yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 19,43 ile armutta gerçekleşti.

CNBC-e anketine katılan 23 ekonomist Ağustos için ortalama yüzde 0,13 TÜFE bekliyordu. 18 ekonomistin 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması ise yüzde 7,85 düzeyindeydi.

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