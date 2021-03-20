Ağustos anketi: AKP seçmeninin neredeyse yarısı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nde kalması gerektiğini savunuyor

Türkiye'nin ilk imzacısı oluğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardınan gündeme gelen Metropoll anketine göre, sözleşmeden haberdar olan yüzde 53,2 oranındaki seçmenin yüzde 67,2'si, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemesi gerektiğini düşünüyor. Ağustos ayında yapılan ankette, AKP seçmenin neredeyse yarısının, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmemesi gerektiğini savunduğu görüldü.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından, Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Ağustos 2020’de halkın İstanbul Sözleşmesi'ne bakışını oraya koyan anketin sonuçlarını paylaştı.

İstanbul Sözleşmesi'nden haberdar olan yüzde 53,2 oranındaki seçmene, "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeli midir?" diye soruldu. Ankete göre, bu kişilerin yüzde 67'si, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmemesi gerektiğini savunurken, yüzde 23'lük kesim ise, çekilmesi gerektiğini belirtti.

Seçmen, 2018 yılındaki genel seçimlerde oy verdiği parti bazında incelendiğinde de; AKP seçmeninin yüzde 48,8'inin, MHP seçmeninin yüzde 43'ünün, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 40'ının "Türkiye, sözleşmeden çekilmemelidir" dediği görüldü.

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