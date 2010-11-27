-AGÜERO'YA 35 MİLYON AVRO ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Manchester United'ın, Atletico Madrid'e Arjantinli forvet Sergio Agüero'nun transferi için 35 milyon Avro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Alman 4-4-2 dergisinin internet sitesindeki haberde, Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson'un oyuncuyla doğrudan temasa geçtiği ileri sürüldü. Habere göre, Atletico ile sözleşmesini 2016'ya kadar uzatmak için kulübüyle görüşmeleri sürdüren Agüero'nun henüz kulübüyle anlaşamaması üzerine United dışında İnter, Chelsea ve Bayern Münih de 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Haberde, United'ın Agüero için 35 milyon Avro'yu gözden çıkardığı ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 2006'da İndependiente'den transfer edilen Agüero, Atletico'da 152 maçta 58 gol attı.