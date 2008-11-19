Agüero kamptan ayrıldı!..



Arjantin'in İskoçya ile oynayacağı hazırlık maç dolayısıyla kampta bulunan Arjantin'in yıldız futbolcusu Kun Agüero'nun, hamile olan kız arkadaşının fenalaşıp hastaneye kaldırılması üzerine Madrid'e döndüğü bildirildi.



Arjantin Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Diego Armando Maradona'nın kızı Gianna ile birlikte olmasından dolayı Maradona ile profesyonellik dışında ailevi bir bağı da bulunan Agüero, kız arkadaşının hastaneye kaldırıldığını öğrendikten sonra destek olmak amacıyla izin alarak Madrid'e geri döndüğü belirtildi.



Atletico Madrid'in futbolcusu olan Agüero, Maradona'nın teknik direktör olarak ilk kez sahaya çıkacağı bugün oynanacak İskoçya-Arjantin maçında forma giyemeyecek.