T24 LogoT24 Logo
Spor

Agüero kamptan ayrıldı!..

Arjantin'in İskoçya ile oynayacağı hazırlık maç dolayısıyla kampta bulunan Arjantin'in yıldız futbolcusu Kun Agüero'nun, Madrid'e döndüğü bildirildi.

19 Kasım 2008 02:00


Arjantin'in İskoçya ile oynayacağı hazırlık maç dolayısıyla kampta bulunan Arjantin'in yıldız futbolcusu Kun Agüero'nun, hamile olan kız arkadaşının fenalaşıp hastaneye kaldırılması üzerine Madrid'e döndüğü bildirildi.

Arjantin Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Diego Armando Maradona'nın kızı Gianna ile birlikte olmasından dolayı Maradona ile profesyonellik dışında ailevi bir bağı da bulunan Agüero, kız arkadaşının hastaneye kaldırıldığını öğrendikten sonra destek olmak amacıyla izin alarak Madrid'e geri döndüğü belirtildi.

Atletico Madrid'in futbolcusu olan Agüero, Maradona'nın teknik direktör olarak ilk kez sahaya çıkacağı bugün oynanacak İskoçya-Arjantin maçında forma giyemeyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24