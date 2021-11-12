Agüero, futbolu bırakmak zorunda kalabilir

La Liga'da Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı müsabakada kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Agüero'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İspanyol basınında yer alan habere göre, son testlerin ardından doktorlar Agüero'ya futbolu bırakmak zorunda kalabileceğini bildirdi.

İspanya La Liga'da Barcelona ile Deportivo Alaves arasında oynanan müsabaka sırasında göğsünde ağrı hisseden Agüero, hastaneye kaldırılmıştı. Kalp rahatsızlığı yaşayan yıldız golcünün 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Hayati bir tehlike yaşamadan tedavi edilen oyuncu, daha geniş tetkikler yapılması için bir süre futbola ara verdi. Barça, Arjantinli ismin 3 ay futboldan uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak durumun daha kötü olabileceği belirtiliyor.

Katalunya Radyosu'nun haberine göre, Agüero'ya bir dizi yeni testler yapıldı ve son durumunun beklenenden kötü olduğu ortaya çıktı. Doktorların, yıldız oyuncuya futbolu bırakmak zorunda kalabileceğini açıkladığı iddia edildi.

İlerleyen günlerde Agüero'nun yeni testlere gireceği belirtildi.