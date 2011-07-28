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Spor

Aguero: Artık Manchester City oyuncusuyum

Arjantinli forvet Sergio Aguero, resmen Manchester City'e transfer olduğunu twitter hesabı aracılığıyla tüm dünyayla paylaştı.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Arjantinli forvet Sergio Aguero, resmen Manchester City'e transfer olduğunu twitter hesabı aracılığıyla tüm dünyayla paylaştı. Sergio Aguero: Artık Manchester City oyuncusuyum



Arjantinli forvet Sergio Aguero, resmen Manchester City'e transfer olduğunu twitter hesabı aracılığıyla tüm dünyayla paylaştı.


Copa America dönüşü, Atletico Madrid'in kampına katılmayan Aguero, City yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere Londra'ya gitmişti. Görüşmelerden beklendiği gibi anlaşma çıktı.


Genç golcü twitter hesabı aracılığıyla; "Artık City oyuncusuyum. Bu kulüpte olacağım için çok mutluyum" ifadesiyle transfer haberini verdi.


Manchester City'nin, son 5 yıldır Atletico Madrid forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüne 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği tahmin ediliyor. Bu aşamadan sonra, takımda mutsuz olduğunu söyleyen Carlos Tevez ile de en geç ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.


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